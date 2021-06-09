Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın küresel hedeflerine yeni yatırım hamleleriyle yürüdüğünü belirterek şunları söyledi: Her dönem olduğu gibi, küresel salgının oluşturduğu belirsizlik ortamında da şirketimizle birlikte bütün ekosistemimize değer katacak önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Ülkemizde artan düzcam talebini karşılamak ve girdi verdiğimiz sektörlerin gelişimini desteklemek için iki yeni float hattı yatırımı yapmayı ve bugün 2 milyon ton olan düz cam üretim kapasitemizi var olan hatlarımızda soğuk tamirlerle gerçekleştireceğimiz kapasite artışları ve yeni hat yatırımları ile birlikte 2,5 milyon ton seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Avrupa’daki ilk cam ambalaj üretim tesisi yatırımımızı da Macaristan’da hayata geçireceğiz. Böylece, cam ambalaj pazarında Avrupa’daki ayak izimizi genişletirken ülkemizin küresel cam ticaretindeki varlığının güçlenmesine de önemli ölçüde katkı sağlayacağız.

MACARİSTAN’IN EN BÜYÜK YATIRIMI

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Şişecam'ın cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da bugüne kadarki en büyük Türk yatırımı olduğunu söyledi. Szijjarto, “Şişecam Grubu, 73 milyar Macar forinti yatırım yapma kararı aldı. Bu meblağ, Macaristan’da bugüne kadarki en yüksek Türk yatırımı demek. Macar hükûmeti de bu yatırıma 12,5 milyar forint destek sağlayacak” dedi.