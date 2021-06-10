Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir tapu veri sitesinin raporuna göre, İstanbul'un 2018'de 9,4 trilyon lira ölçülen arsa değeri, iki yılda yüzde 150 kat artarak 2020 sonunda 23,4 trilyon liraya ulaştı.

EN DEĞERLİ İLÇE ŞİŞLİ

İstanbul'un arsa değeri en yüksek ilçelerinin başında, 28 bin 270 liralık ortalama metrekare rakamıyla Şişli geliyor.

Şişli'yi, 27 bin lirayla Beyoğlu, 22 bin 746 lirayla Beşiktaş, 19 bin 600 lirayla Kadıköy, 18 bin 400 lirayla Bakırköy, 15 bin 326 lira ortalamayla Zeytinburnu takip ediyor.

2 İLÇEDE BOŞ ARSA KALMADI

Öte yandan araştırma sonuçlarına göre, Esenler ve Güngören'de boş arsa kalmadı.

Araştırmada dikkat çekici diğer bir nokta da 2018 yılında arsa değerinde ilk sırada yer alan Kadıköy'ün dördüncü sıraya gerilemesi oldu.

Şu an İstanbul'da arsa hareketliliğinin en yoğun olduğu ilçeler ise Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Şile, Büyükçekmece, Beykoz, Tuzla, Ümraniye, Beylikdüzü ve Pendik olarak sıralanıyor.

Pandemi arsa yatırımlarını artırdı Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “2020 son çeyreğinden itibaren konut satışlarında yaşanan azalmanın aksine arsa arazi yatırımlarında ciddi artışlar söz konusu. Emlak işletmelerimiz açısından arsa, arazi taleplerinin en yüksek olduğu dönemi yaşıyoruz” dedi.

Ankara'da 8 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 8 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor.