Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin “Ülkemiz değerlerinin yanında olmayı, sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandıran A Millî Futbol Takımı’nın resmî sponsoru olmaktan heyecan duyuyoruz. Kadın ve eMillî takımlarımızı da bu iş birliği kapsamında desteklemekten ve başarılarına katkı sağlamaktan ayrıca gururluyuz. Kalplerimiz EURO 2020’de ilk maçına çıkacak olan A Millî Futbol Takımımız ile beraber atıyor. Yine hepimizi gururlandıracak büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye’nin Trendyol’u olarak millî takımımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.

DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ

TFF Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu Alkın Kalkavan ise “Trendyol gibi genç ve dinamik bir markanın desteği ile gücümüze güç kattık. Bu iki markanın birlikteliğinin çok kuvvetli olacağına, EURO 2020’de ve Dünya Kupası elemelerinde, nice yenilikçi projelerle örnek bir iş modeli çıkartarak, millî takımın pozitif sinerjisini daha da yukarıya taşıyacağına inanıyoruz” dedi.