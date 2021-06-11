ECB, faizleri sabit tutma ve varlık alımlarına da aynı tutarlar üzerinden (1,85 trilyon avro) devam etme yönünde kararı aldı. ABD tarafında ise enflasyon, mayısta yüzde 5 ile beklentileri aştı. Olumlu haber akışı ve risk iştahının artmasıyla birlikte içeride dolar ve avro yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Dolar 8,50'nin altına gerilerken; gram altın 515 TL'ye kadar düştü. Analistler, haftaya gerçekleşecek ABD-Türkiye temasından pozitif haberler gelmesi halinde iyimserliğin artacağını belirtiyor.
Dolar, 8,50 TL'nin altına geriledi
11.06.2021 - 03:03 | Son Güncelleme: 11.06.2021 - 03:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Piyasalar dün pozitif bir günü geride bıraktı. Dünyanın takip ettiği Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısından "teşviklere devam" kararı çıktı.
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