Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi’nde 2014’te seri üretime başlayan Coşkunöz Holding, Aurus marka araçların limuzin, SUV, MPV modellerinin kalıp ve seri sac parça üretimini gerçekleştirecek.

Aurus otomobillerinin seri üretimi, 31 Mayıs Pazartesi günü Tataristan’da düzenlenen törenle başladı. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla katılarak destek mesajı verdi.

LÜKS ARAÇ KATEGORİSİNDE REKABET KIZIŞACAK

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, otomobilin üreticisi konumundaki Sollers Ford ortak girişiminden Aurus Genel Direktörü Adil Şirinov’un da bulunduğu açılış törenine Coşkunöz Holding’i temsilen de CEO Erdem Acay katıldı. Acay, projenin prestij açısından büyük anlam taşıdığına dikkat çekerek “Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi’nde Ford ile başlayan üretim maceramıza yeni markaları da ekleyerek bölgenin önde gelen tedarikçileri arasında yer aldık. Coşkunöz Alabuga şirketimiz ile Aurus marka araçların limuzin, SUV, MPV modelleri için bütün kalıp ve seri sac parça üretimini biz yapacağız. Bu otomobillerin lüks araç kategorisinde rekabeti yeniden şekillendireceğini düşünüyoruz” dedi. Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde şimdiye kadar yaklaşık 60 milyon avro yatırım yapan firma 2022 yılı sonuna kadar 15 milyon avro daha yatırım yapacağını bildirdi.