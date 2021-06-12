Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, MMU Projesi'nin ilerlediğini, 18 Mart 2023'te prototipin ilk defa motor çalıştıracağını ve yer testlerine başlanacağını söyledi. Proje için "çok sıkı" bir takvim yaptıklarını ve bunu takip ettiklerini dile getiren Kotil, görev alan mühendis sayısının 1000'e ulaştığı bilgisini vererek, şirketteki toplam mühendis sayısının ise 4 bini geçtiğini kaydetti.

2022'DE GÖRÜLECEK

MMU için hazırlanan hangarın bu yıl biteceğini ifade eden Kotil "Gizli proje olduğu için özel bir hangar. Mühendislik binasıyla iç içe olacak. Bizim için, Türkiye için, ülkenin bekası için en önemli proje 5'inci nesil savaş uçağı. Bu nedenle titizlikle çalışıyoruz. 2022'de uçağı gösteririz. Şu anda parça üretimi başladı. MMU'nun en önemli parçası motorları tutan 5 metreye 3 metre titanyumdan parçalar. İmalatı en zor parça bu. Sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Motor çalıştırmadaki 18 Mart 2023 hedefini tutturmak bizim için çok değerli" dedi.

20 BİN PARÇADAN OLUŞUYOR

Temel Kotil, MMU'nun 20 bin parçadan oluştuğuna işaret ederek, şöyle devam etti: Başlangıçta hazır motor kullanılacak. Daha sonra TRMotor tarafından geliştirilecek motorun entegre edilecek. İklimlendirme sistemi için de Türk firmalarıyla ortak şirket kuruldu. Bu ihtiyaç da yerli imkânlarla karşılanacak. Bu uçakta Türkiye'deki bütün kabiliyetleri devreye almış durumdayız.

Milli Muharip Uçak için hedef 2023'te motor çalıştırmak TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Milli Muharip Uçak için hedeflerinin 2023'te "motor çalıştırmak" olduğunu söyledi.