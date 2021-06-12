Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu “Millîlerimiz 16 Haziran’da Galler ve 20 Haziran’da İsviçre ile Azerbaycan’ın Bakü şehrinde oynayacak. Bu tarihler arasında ortalama 850 TL olan bilet fiyatları 2.098 TL’ye kadar yükseldi” dedi. Azerbaycan’a Türk vatandaşlarının pasaportsuz, çipli kimlik kartlarıyla seyahat edebileceğini belirten Hacıbayramoğlu “Futbol coşkusu ve komşu ülkeyi keşfederek yurt dışı seyahatini pasaportsuz yapma imkânı Bakü’ye ilgiyi arttırdı. Pasaportsuz seyahat fırsatı sebebiyle önümüzdeki aylarda da Azerbaycan seyahatlerindeki artışın sürmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

YÜZDE 50 SEYİRCİ OLACAK!

Bakü’de oynanacak maçlarda yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacağı açıklanmıştı. Azerbaycan’a gitmek isteyen Türk vatandaşları, 72 saat öncesinde alınmış negatif PCR testiyle pasaportsuz yeni çipli kimlik kartıyla seyahat edebiliyor.