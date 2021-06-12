Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji alanında dışa bağımlılığı azaltacak keşifler devam ediyor. Yerli ve milli kaynaklarla bağımsız bir enerji politikası yürüten ve bu bağlamda denizlerde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına devam eden Türkiye, geçen hafta Karadeniz'de 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfinde bulundu. Bu gelişmeler, dünya genelinde yankı uyandırırken, son olarak İngiliz uzmanlardan "Hem ticari hem de stratejik olarak Türkiye için çok önemli bir başarı" açıklaması geldi.

İTHALATA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin önemine işaret eden Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Kıdemli Uzmanı Stephen O'Sullivan, "Yerli gaz arzı, Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığını azaltacaktır. Ülkenin gaz talebi artsa bile Sakarya sahasından gelen gaz Türkiye'nin hem ithalata bağımlılığını azaltacak hem de kömür benzeri yakıtlar yerine doğal gaz kullanımının artmasını sağlayacaktır" dedi.

TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

O'Sullivan, Türkiye'nin yıllık gaz talebinin 43 milyar metreküp civarında olduğunu ve ülkenin geçen yıl denizlerdeki en büyük keşfi yaparak tüm ithalatını karşılayacak miktarlara ulaştığını söyleyerek, bu keşiflerin Türkiye'nin yapacağı doğal gaz sözleşme görüşmelerinde elini güçlendireceğine dikkat çekti.

O'Sullivan, "Rusya, son yıllarda Türkiye'nin ana gaz tedarikçisi konumunda ancak yerli gaz rezervlerinin keşfi ve üretimiyle gelecekteki tedarik ve sözleşme yenileme görüşmelerinde Türkiye çok daha güçlü bir konumda. Tabii ki bir gün yerli gaz bitebilir ve Türkiye'nin Rusya'ya yeniden ihtiyacı olabilir ancak bu keşfin getireceği rekabetle Türkiye Rusya'dan yaptığı ithalat için daha düşük bir fiyatı güvence altına alacaktır" diye konuştu.

"BAZI KUYULARDA 2023'TE ÜRETİM YAPILABİLİR"

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kıdemli Uzmanı John Roberts ise Sakarya sahasındaki keşfin Türkiye'nin genel enerji konumunu orta ve uzun vadede iyileştirmek için faydalı olacağını belirterek, "Bazı arama kuyularında 2023'te üretim yapılabilir. Sakarya sahasından büyük üretimin başlaması ise 3-4 yıl daha sürecektir" diye konuştu.

Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz'de yeni keşif kuyusu açılabilir Bakan Fatih Dönmez, bu yıl içinde Karadeniz'de keşif amaçlı bir sondaj kuyusu daha açılabileceğini belirterek, "Karadeniz'de ilave rezervler bulacağımız yönünde çok daha ümitliyiz. Çalışmalarımız, planladığımız takvime uygun olarak ilerliyor" dedi.

İSRAİL VE MISIR'IN KEŞİFLERİNE YAKIN BİR RAKAM

Roberts, Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığını anımsatarak, bunun İsrail'in Leviathan sahasındaki 649 milyar metreküp ve Mısır'ın Zohr sahasındaki 850 milyar metreküplük keşiflerinee yakın bir rakam olduğunu belirtti.

Amasra keşfinin Türkiye'nin Karadeniz'de yapacağı başka keşiflerin de habercisi olabileceğine dikkati çeken Roberts, Türkiye'nin şu anda oldukça rekabetçi bir konumda olduğunu belirtti. Roberts, "Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hatlarıyla gaz alıyor. Ayrıca, Katar, ABD, Nijerya ve Cezayir gibi ülkelerden de LNG alabiliyor. Yeni keşifler Türkiye'nin yılda yaklaşık 15 milyar metreküplük plato üretimini büyük ölçüde ulaşılabilir kılıyor. Türkiye'nin yine de gaz ithal etmesi gerekecek ancak Sakarya keşifleri, hem Rusya gibi mevcut tedarikçilerle hem de Türkmenistan ve Kuzey Irak gibi Türkiye pazarına girmesi muhtemel ülkelerle müzakere pozisyonunu güçlendirecek" dedi.

Karadeniz'deki keşiflerle yılda 6 milyar dolar cepte kalacak Karadeniz'de yaklaşık birer yıl arayla keşfedilen Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında doğalgaz sahalarında yılda 20 milyar metreküp üretim yapılması durumunda, ithalat faturasının yıllık 5-6 milyar dolar civarlarında azalacağı tahmin ediliyor.