Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafikte gerçekleşen kazaların sadece araç kaza hasarıyla bitmediğini, kaza sonrası kamu hizmetleri ve ticari emtia kayıplarının zincirin halkası olan 150’yi aşkın unsurla birlikte ekonomiye ciddi zarar verdiğini söyleyen ALG Psikoteknik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güzel, normal bir kazanın ekonomiye ve devlete zararının ortalama 1.000 dolar, yaralanmalı kazanın en az 16 bin dolar, ölümlü kazanın en az 50 bin dolar olduğunu söyledi. Trafikte sağlıklı sürücülerin araç kullanıyor olması mecburiyeti ile kazaların önüne geçebileceğimizi belirten Güzel, şoförlüğü meslek olarak yapan kişilere uygulanan psikoteknik değerlendirme testleriyle kişilerin bu iş için uygun olup olmadığının tespit edildiğini ifade etti.

12 FARKLI TEST

Psikologlar eşliğinde yapılan psikoteknik değerlendirmede, sürücülere refleks, sürekli dikkat, muhakeme, el ayak koordinasyonu, seçici dikkat, hız ve mesafe tahmini, çarpışma zaman tahmini, görsel algı ve bellek, kişilik envanteri, görsel süreklilik, çevresel görsel görüş, tepki hızı ve trafiğe ilişkin görüşlerin ölçüldüğü 12 farklı test uygulanıyor. Bunlardan yeterli düzeyde sonuç alarak geçenler psikoteknik değerlendirme raporunu alabiliyor.