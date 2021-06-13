Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance'in ‘Brand Finance Turkey 100 - 2021' raporu yayınlandı. Rapora göre İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markaları sıralamasında, en yüksek güce sahip marka olarak ilk sırada yer aldı.

Brand Finance'ın raporunda; marka gücünün, markanın gelecekte değer üretebilme kabiliyetini gösterdiği belirtilerek, bu açıdan markaların güçlerini arttırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesinin beklendiği ifade ediliyor.