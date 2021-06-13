Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdürüyor. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekomünikasyon operatörlerinden biri olan şirket, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ikincisini gerçekleştireceği ‘Çevrimiçi Siber Güvenlik Kampı' ile gençlere güçlü eğitim imkanları sunuyor. “Siber Vatanın Kahramanları, Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı'nda” sloganıyla hayata geçirilen ve 16-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek projede gençler, alanında uzman isimlerden teorik ve uygulamalı eğitimler alacak.

Kampı başarıyla tamamlayan katılımcıların tümüne ‘Türk Telekom Siber Güvenlik Başarı Sertifikası' verilecek. Kamp sonunda; katılımcılardan birinci olana 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 8 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül dağıtılacak.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, şu açıklamalarda bulundu:

“Gelişim Üssü çatısı altında Türk Telekom Akademi'nin eğitim tecrübesini ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamayı da görev kabul ediyoruz. Ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan ‘siber güvenlik' alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere eğitim fırsatı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle hem gençlerimizin siber güvenlik kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamayı hem de ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz”.

Verilen bilgiye göre, ‘Siber Güvenlik Kampı' kapsamında gençler; şirketten ve sektörden uzman isimlerden 10 gün boyunca uygulamalı eğitimler alacak, sektörün öncü isimlerinin konuşmacı olduğu panellere katılacaklar, CTF (Bayrağı Yakala) yarışması heyecanını yaşayıp, eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirebilecek. Tümüyle ücretsiz ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek kampa, üniversitelerin lisans 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl önce lisans ve yüksek lisans programından mezun olanlar katılabilecek.

Başvuruların, 14-27 Haziran tarihleri arasında turktelekomkariyer.com.tr/siberkamp/ adresi üzerinden yapabileceği belirtildi.