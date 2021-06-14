Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projelerin yatırım tutarı 20 milyar 652 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlarla 28 bin 321 istihdam planlanıyor. En yüksek tutarlı belge, Mersin’de yapılacak Çukurova Havalimanı için düzenlendi. Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği; 2 milyar 305 milyon liralık yatırımı için teşvik aldı. Toplam 1.000 kişilik istihdam öngören şirket, yatırım kapsamında 43,8 milyon dolarlık makine ve teçhizat kullanacak.