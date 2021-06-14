Projelerin yatırım tutarı 20 milyar 652 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlarla 28 bin 321 istihdam planlanıyor. En yüksek tutarlı belge, Mersin’de yapılacak Çukurova Havalimanı için düzenlendi. Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği; 2 milyar 305 milyon liralık yatırımı için teşvik aldı. Toplam 1.000 kişilik istihdam öngören şirket, yatırım kapsamında 43,8 milyon dolarlık makine ve teçhizat kullanacak.
Çukurova Havalimanı’na 2,3 milyar TL teşvik
14.06.2021 - 03:34 | Son Güncelleme: 14.06.2021 - 03:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, nisan ayında 1.189 yatırıma teşvik belgesi düzenledi.
Etiketler : çukurova havalimanı,
793261 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/793261.aspx
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