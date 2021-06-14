Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ve Gürcistan'la beraber Kazakistan ve Çin de bu projenin paydaşı oldu. Açıldığı günden bugüne kadar hat, yaklaşık 900 trene ve 1 milyon ton yüke hizmet verdi. Şimdi bu hat üzerinde yeni bir dönem başlıyor. AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız hazırlıkları yapıyor. İnşallah burada uluslararası yolcu taşımacılığına da başlanacak" dedi. Hazırlıklar kapsamında, önümüzdeki aylarda yolcu trenlerinin sefere başlaması öngörülüyor. Talepler doğrultusunda Çin'den Avrupra'ya kadar yolcu treni seferleri konulabilecek. Bu rotanın 'Orta Koridor'unda yer alan Türkiye, turizm başta olmak üzere birçok alanda avantaj yakalayacak.