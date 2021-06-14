Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından üç yıldır sürdürülen projeyle, Keban HES’teki 8 jeneratörden 3’ü yerlileşti. Her biri 12 milyon dolara ithal edilen jeneratörler, yerli imkânlarla 250 bin dolara üretildi. Yüksek teknolojiye sahip yerli jeneratörlerle verimlilikte de ünite başına yüzde 10’lara varan artış yaşandı. Devreye alınan üçüncü jeneratörün kapasitesi 150 'megawatt'tan 175'e yükseldi. Böylece daha ucuza daha fazla elektrik üretim potansiyeli de ortaya çıktı. EÜAŞ tarafından işletilen santrallerdeki yerlileştirme tamamlandığında, toplam 180 megawatt kapasite artışı hedefleniyor. Başka hidroelektrik santrallerindeki jeneratörlerin de tıpkı Keban'daki gibi yerli üretim olması için çalışmalar sürüyor.

Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu Elazığ'da 47 yıldır kesintisiz enerji üretimini sürdüren Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 2020 yılında ekonomiye 450 milyon dolar katkı sundu.