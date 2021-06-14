Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatlarının 17 Mayıs tarihinde açıklandığını ve bu bağlamda ekmeklik buğdayın tonunun yüzde 36 artışla 2 bin 250 TL, makarnalık buğdayın tonunun yüzde 36 artışla 2 bin 450 TL ve arpanın tonunun yüzde 37 artışla bin 750 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklanan bu fiyatların üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

“Kuraklık nedeniyle oluşan rekolte kaybı ve dış piyasalar bahane edilerek borsalarda düşük tonajlardaki işlemlerde yüksek fiyatların oluştuğunu gözlemledik." diyen Pakdemirli, "Özellikle iki önemli yem hammaddesi olan arpa ve mısırda yaşanan fiyat artışları ve spekülatif amaçlı stoklama faaliyetleri tüketicilerimizin yanı sıra besici ve yetiştiricilerimizi de olumsuz etkileyecek aşamaya geldi” ifadelerini kullandı.

"BUĞDAY VE ARPA SATIŞ FİYATLARINI BELİRLEDİK"

Bu olumsuz etkiyi bertaraf etmek, hububat ve yem piyasalarının düzenlenmesi için alınan tedbirlere değinen Bakan Pakdemirli, “Toprak Mahsulleri Ofisince 2020/21 sezonunda besici ve yetiştiricilerimiz başta olmak üzere yem piyasalarına yönelik uygun fiyatlı yaklaşık 1,8 milyon ton arpa ve mısır satışı yaptık." dedi.

2021/22 sezonunda alım fiyatlarının ilan edilmesinden sonra sektörün önünü görebilmesi amacıyla buğday ve arpa satış fiyatlarının belirlendiğini aktaran Pakdemirli, "Ekmeklik buğdayın tonunu 2 bin 450 TL, makarnalık buğdayın tonunu 2 bin 650 TL ve arpanın tonunu 1950 TL olarak açıkladık. Ayrıca ekmeklik buğday talebi üzerindeki baskının azaltılması amacıyla ekmeklik buğdaydan elde edilen makarna kati ihracatlarını da kayda bağlayarak durdurduk.” açıklamasını yaptı.

"PİYASALARA MÜDAHALE EDECEĞİZ"

Yem piyasalarının regülasyonu için alınacak ilave önlemler hakkında Bakan Pakdemirli, “TMO son olarak mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 450 bin ton arpa ve mısırı besici ve yetiştiricilerimize satışını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Son günlerde yem hammaddeleri piyasasında oluşan yüksek fiyatların, yetiştiricilerin maliyetlerini olumsuz etkilemesi, et ve süt üreticilerinin yem maliyetlerinin düşürülmesine yönelik yoğun talepleri üzerine hızlı ve güçlü bir şekilde, TMO üzerinden yem regülasyonu çalışmalarını başlattıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisinin mevcut stoklarını kullanarak ve takviye ederek besici ve yetiştiricilerimizin yanı sıra yem sektöründeki tüm kullanıcıların ihtiyacını uygun fiyatla karşılamak üzere güçlü bir şekilde piyasalara müdahale edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, dış ticaret tedbirleri konusunda da ilgili bakanlıklarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tüm önlemlerin alınacağını sözlerine ekledi.

Pakdemirli: Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da birinciyiz Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Marka değerimiz olan Türk somonu üretimimiz bir önceki yıla göre yüzde 93 artarak, 18 bin tona ulaşmıştır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa birliği ülkeleri arasındaki birinci sıraya yerleştik” ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli: Teknopark İstanbul ülkemiz için önemli bir değer Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 3 yıldır kesintisiz büyüyen tarım alanında da farklı destek ve uygulamaların hayata geçirilebileceğini gösteren Teknopark İstanbul'un ülkemiz için önemli bir değer olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli'den çiftçilere ödeme müjdesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çifçilere destek ödemesinin gerçekleşeceğinin müjdesini verdi.