Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayıs ayında tam kapanma sebebiyle konut satışında bir önceki aya göre yüzde 38.2'lik azalma görülürken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16.2'lik artış gerçekleşti. Mayısta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,9 azalış göstererek 10 bin 560'a geriledi. İlk defa satılan konut sayısı yüzde 8 artarak 18 bin 204'e yükselirken, ikinci el konut satışları yüzde 20,2 artış göstererek 40 bin 962 oldu.

YABANCILARDA IRAKLILAR İLK SIRADA

Yabancılara yapılan konut satışları da mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,5 artarak 1.776'ya yükseldi.Mayısta yabancılara konut satışında ilk sırayı 239 konutla Irak vatandaşları aldı. Irak vatandaşlarını 231 konut ile İran, 119 konut ile Rusya izledi. Ocak-mayıs döneminde ise konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalışla 418 bin 79 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ipotekli konut satışı yüzde 54,3 düşüşle 75 bin 290'a gerilerken, diğer satış türleri ise yüzde 27 artışla 342 bin 789'a çıktı. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalışla 127 bin 786'ya, ikinci el konut satışları yüzde 1,8 düşüşle 290 bin 293'e geriledi.

7 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya konut satışının ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 15 bin 740 adede ulaştığını belirterek, bu yıl sonu itibarıyla yabancıya satışta 7 milyar dolarlık gelir beklentisi bulunduğunu, ABD'de yaşayan Müslüman halkın Türkiye ilgisinde artışın dikkat çektiğini, Çinlilerden gelen oldukça yüksek bir konut talebi olmaya başladığını söyledi. Akbal, “Hizmet ihracatında Türkiye'nin üçüncü büyük ihraç kalemiyiz. Yabancıya gayrimenkul satışının döviz kazandırıcı faaliyet alanına girmesini istiyoruz. Konut satışında yabancıya online vekâlet imkânı sağlansın. Bütün süreçler dijital olarak gerçekleştirilebilsin” talebini dile getirdi.