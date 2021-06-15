Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Molfix, Molped, Evony, Bingo, Papia gibi markaların üreticisi Hayat Kimya ile ağaç bazlı panel sektörü firması Kastamonu Entegre’yi bünyesinde barındıran Hayat Holding, başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinde toplam 1,1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Pandemi döneminde yatırıma hiç ara vermediklerini, tam gaz devam ettiklerini söyleyen Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, “Bütün sınırlamalara, kapanmalara ve seyahat zorluklarına rağmen 2020’nin ilk çeyreğinden bu yana ilk 400 milyon dolarlık yatırımımızı başarıyla tamamladık. 700 milyon dolarlık yatırımlarımız için de düğmeye bastık” dedi.

VİETNAM ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

Yatırımların yüzde 50’nin yurt içinde, yüzde 50’sinin yurt dışında olacağını anlatan Kiğılı, “Hayat Kimya ile Mersin’de yeni bir temizlik kâğıdı üretim tesisi, Kastamonu Entegre ile Samsun’da yonga levha ve Balıkesir’de MDF tesisi kuruyoruz. Geçen yıl ülkemizde oluşan acil ihtiyaca cevap verebilmek için Kocaeli üretim kampüsümüz içinde cerrahi maske fabrikası kurduk. Yurt dışına baktığımızda da Mısır’da non-woven, Cezayir ve Rusya’da kağıt ve yine Rusya’da yonga levha tesislerimizi kuracağız” dedi. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’dan sonra Güneydoğu Asya’ya yöneldiklerini söyleyen Kiğılı, üretim üssü olarak Vietnam’ı seçtiklerini, 100 milyon dolarlık yatırımla bebek bezi fabrikası açtıklarını ifade etti. Vietnam yatırımlarının devam ederek 500 milyon dolara çıkacağını belirten Kiğılı, “Vietnam’a kurduğumuz üretim tesisinin amacı Vietnam, Malezya, Tayland ve bölgedeki 10 ülkede faaliyet alanımızı genişletmek. Hedefimiz, gittiğimiz her yerde markalarımızla kısa zamanda pazarın ilk iki oyuncusundan biri olmak” diye konuştu.

PANDEMİDE 3.600 KİŞİYE İSTİHDAM

Hayat Holding bünyesinde 41 şirket ile 17 bini aşkın çalışan olduğunu kaydeden Kiğılı, yeni yatırımlarla istihdama da katkı sağlayacaklarını ifade etti. Kiğılı, “Pandeminin başından bu yana iki bini aşkın ek istihdam oluşturduğumuz gibi yeni yatırımlarımızla da 1.600 kişiye daha iş imkânı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

MALİYET ARTIŞININ YARISI FİYATA YANSIYOR

Emtia fiyatlarında büyük şişme olduğunu, kimi ürünlerde 2 misli artış yaşandığını anlatan Avni Kiğılı, “Hayat Kimya’da ithal girdi oranı yüzde 50, Kastamonu Entegre’de ise yüzde 30. Tüketicilerin alım gücü düştüğü için biz de bu dönemde verimlilik üzerine çalışıyoruz ve kârımızdan fedakârlık yapıyoruz. Maliyetlerimiz yüzde 25 gibi artarken biz fiyatlara yüzde 12 gibi yansıttık” dedi. Yeni dünyanın ihtiyaçları için bitkisel bazlı ürünler geliştirdiklerini de açıklayan Kiğılı, bu ürünlerde çeşitliliği arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.