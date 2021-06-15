Bakan Elvan: Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz
15.06.2021 - 13:08 | Son Güncelleme: 15.06.2021 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Dün açıklanan cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuzu işaret ediyor. Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
Etiketler : lütfi elvan,maliye bakanı,
793419 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/793419.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER