Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak "Köprüyü 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hizmete alacağız" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Türkiye'nin her yerinde büyük projelere devam ettiğini dile getiren Çolak, bu projelerden yapımı bitenlerin hizmete açıldığını, hızlı bir şekilde yeni projelere başlandığını söyledi. Turgay Çolak, çalışmaların durduğuna ilişkin iddialar üzerine "Doğru değil. Çalışmalarımız tüm hızıyla iki kule temelinde de devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

TOPLAM 1.6 KİLOMETRE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları zorlaştırdığına ilişkin bir soruya da Çolak, "Biz kendi çalışma alanımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın talimatları doğrultusunda, amacımız belirtilen süreden daha kısa sürede tamamlamak. Bu nedenle çalışmalarımıza odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı. Şantiye alanında açıklamalarda bulunan Çolak; ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, yaklaşım viyadükleri ile toplam 1.6 km olacağını anlattı. Kule yüksekliği 196 metre olacak köprünün 4 gidiş 4 geliş olmak üzere 8 şeridi bulunacak. 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanıp hizmete sunulacak.