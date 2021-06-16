Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yardımcı “Bu köftelerin 20 tanesi 5-10-15 liraya satıyorlar. Bu da 700-800 grama geliyor. Bazıları 600 grama geliyor. Böyle bir köfte olmaz. Bunu da satan bizim esnafımız değildir. AVM ve marketlerde bu şekilde satılan köfteleri vatandaşlarımız almasın. Hiçbir kasap köfteye ekmek katarak tezgâhında bekletmez. Ama özel istek üzerine olursa orada kiloda 100 gram ekmek katılır. Özel siparişlere katıyoruz. Bunu da müşteri talep ediyor” dedi.