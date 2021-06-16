Yardımcı “Bu köftelerin 20 tanesi 5-10-15 liraya satıyorlar. Bu da 700-800 grama geliyor. Bazıları 600 grama geliyor. Böyle bir köfte olmaz. Bunu da satan bizim esnafımız değildir. AVM ve marketlerde bu şekilde satılan köfteleri vatandaşlarımız almasın. Hiçbir kasap köfteye ekmek katarak tezgâhında bekletmez. Ama özel istek üzerine olursa orada kiloda 100 gram ekmek katılır. Özel siparişlere katıyoruz. Bunu da müşteri talep ediyor” dedi.
Vatandaşlara uyarı: 20 tane köfte 5-10 TL olmaz
16.06.2021 - 03:54 | Son Güncelleme: 16.06.2021 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, zincir market ve AVM’lerde satılan mix köftelere karşı vatandaşları uyardı.
Etiketler : köfte,köfte fiyatları,
793493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/793493.aspx
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