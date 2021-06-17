Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran “Müsilaj, Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ gibi birçok şehirde görülüyor. Şu an temizlik çalışmalarını başlanmış olsa da uzmanlar bunun çok da kolay olmayacağını söylüyor. O nedenle bu bölgelerde yazlık kiralamalarında düşüş yaşanmaya başladı. İnsanlar, müsilajın olduğu bölgelerden uzaklaşmak istiyorlar. Müsilajın Marmara’da görülmeye başlamasıyla ilgi Akdeniz ve Ege’ye kaydı. Marmara’da kiralama yapmaktan kaçınmaya başladılar. Marmara’da yazlığı olanlar bile bu yıl farklı bölgeleri gitmeyi tercih ediyor” dedi. Koronavirüs döneminde tatil yapmak isteyenlerin villa kiraladığını kaydeden Başaran “Zaten korona nedeniyle iki yıldır villalara ilgi artmıştı. Böylelikle aileler kalabalığa karışmadan bir tatil yapmayı istiyorlardı. Müsilajla birlikte bu villalarda özellikle havuz olup olmadığı daha önemli hâle geldi. Özellikle Marmara’daki yazlıklar için havuz, olmazsa olmaz” ifadelerini kulandı. En çok Bodrum’dan kiralık villaların sorulduğunu aktaran Başaran, şöyle konuştu: Yalıkavak, Gündoğan, Gümüşlük, Bitez başta olmak üzere Bodrum, büyük ilgi görüyor. Çiftler, aileler, kabalık akrabalar ya da arkadaşlar grupları kendilerine göre bir villa seçebiliyor.

GÜNLÜK 20 BİN TL'YE LÜKS EV

Oda, yatak sayısı, havuz, bahçe, teras, manzara, sauna gibi birçok imkâna göre evlerin fiyatının değiştiğini anlatan Başaran “Ancak dört kişilik bir aile için günlük ortalama 500 TL’den başlıyor 10.000 TL’ye kadar çıkıyor. Ultra lüks kategorisinde 20 bin TL’ye kadar ulaşan evler bulunuyor. Aylık kiralamaların ücretleri ise ortalama 25 bin TL’den 300 bin TL’ye kadar değişiyor. Bazı villalarda ise aylık 750 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Sezonluk kiralama yapılmak istendiğinse 2 milyon TL’ye kadar ulaşıyor” diye konuştu.

Oteller turist akınına hazır Ramazan Bayramı sonrası tam kapanmanın bitmesi ile birlikte Bodrum’a yerli ve yabancı turist akını olması bekleniyor.