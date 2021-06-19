Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesinde bir adım daha atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla İstanbul’un deprem dönüşümünü ilgilendiren yeni 5.000 konutluk “Üsküdar’da Büyük Dönüşüm” projesi başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul’a son 20 yılda tam 100 milyar lira tutarında çevre ve şehircilik yatırımı yaptıklarını belirterek, “Bugün 20 milyar liralık yatırımla 39 ilçemizin tamamında; altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konutlara kadar her alanda, her mahallede; mimarlarımız, mühendislerimiz, işçi kardeşlerimiz; 7/24 canla başla çalışıyor. Bir taraftan dar gelirli vatandaşlarımız için 15.000 sosyal konutun ve 500 iş yerinin inşaatı yükselirken, diğer yandan İstanbul’a 6 milyon metrekarelik alanda 40 millet bahçesi yapıyoruz. Bir yandan atıksu arıtma tesisleri ve otopark projeleri yaparken diğer yandan Taksim Camii’mizi açıyor, Atatürk Kültür Merkezini inşa ediyoruz. Ekonomimize çağ atlatacak İstanbul Finans Merkezini inşa ederek de İstanbul’umuzu dünyanın en büyük şehircilik markası hâline getiriyoruz” dedi.

İSTANBUL'DA 300 BİN KONUT ACİL

Bütün bunların yanında, kentsel dönüşüm konusunda seferberlik başlattıklarını dile getiren Kurum, “Şu an, ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon konut bulunuyor. Bu konutların 300 bini ise İstanbul’da yer alıyor. Bakanlık olarak bugün İstanbul’da, 126 bin konutu dönüştürüyoruz. Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Kadıköy Fikirtepe, Kâğıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu; Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı, Hacıhüsrev’de yeni konutlar, iş yerleri yapıyoruz. Şimdide Üsküdar’da 5.000 konutluk dönüşüme start veriyoruz. Biliyorsunuz, ilçemizde 2018 yılında Çamlıca Camii’nin batısında bulunan 180 bin metrekarelik bir alanı riskli alan ilan etmiştik. Hemen çalışmalarımızı başlattık; Kirazlıtepe ve Ferah Mahallelerindeki projemizde toplam 1.876 konut, 142 dükkân yapıyoruz. Bu alanda TOKİ eliyle yürüttüğümüz çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah bu yıl eylül ayında 504 konutumuzu ve 47 dükkânımızı önümüzdeki yılın sonuna kadar da kalan 1.372 konut ve 95 dükkânımızı Üsküdarlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bunlara Mehmet Akif ve Küplüce Mahallelerimizi de katarak yeni 5.000 konutluk tarihî bir dönüşümü, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz. Tabii burası Sayın Cumhurbaşkanı’mızın mahallesi. İnşallah Çamlıca Camii ve çevresinde yürüttüğümüz bütün projelerle toplamda 7.000 konut ve iş yeri kazandıracağız” diye konuştu.

2,2 milyar liralık kentsel dönüşüm Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 5 bin yeni konutla İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü başlattıklarını belirterek "Buna millet bahçemizi de eklediğimizde 2 milyar 200 milyon lira yatırım değeri olan bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz" dedi

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm müjdesi: "5 yılda 1 buçuk milyon konut dönüşecek" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Mevlana Mahallesi 7. etap kentsel dönüşümünde yaptığı açıklamada 5 yılda 1 buçuk milyon konutun dönüşeceğini belirtti.