Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, il ve ilçelerde Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak. Şehirler arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan, silintili ve okunaksız olan pasaportlar ve nakil belgeleri işleme konulmayacak. Küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları veya nakil belgeleri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecek. Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede, kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Kesim yerleri, genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekânlardan seçilecek.

İSTANBUL'DA SATIŞLAR 5 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Kurban satış yerleri, İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer şehirlerde ise bir ay önce hazır hâle getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

KESİM İÇİN RANDEVU SİSTEMİ

Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacak.

İhlas Vakfı kurban vekalet bedellerini açıkladı İhlas Vakfı, 2021 yılı yurtdışı kurban vekalet bedelinin 850 TL, yurtiçinde ise bin 250 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

HES KODU ŞARTI

Satış ve kesim yerlerinin girişinde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılacak. Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az iki metre olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin bütün girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirler alınacak. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak.

EL YIKAMA İÇİN LAVABO

Ayrıca hayvan satış alanında maske takılacak. Müşteri ve satıcı arasında el teması (tokalaşma) olmayacak. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulacak.

KURALLARA UYMAYANA 96 BİN TL CEZA

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesime uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince, 1.000 lira idari para cezası uygulanacak. Kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 96 bin 561 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi hâlinde 2 bin 399 lira idari para cezası verilecek.

HAYVANA EZİYET EDENE AF YOK

Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 2 bin 75 lira idari para cezası verilecek. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirenler 1.033 lira idari para cezasına çarptırılacak.

BAHÇENİZDE YAPARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Tebliğde ayrıca etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban kesecekler için ise şu uyarılarda bulunuldu: Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olmalı. Kurbandan çıkan işkembe ve diğer benzeri atıklar belediye temizlik ekiplerine teslim edilmeli. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmamalı, gerektiğinde kireçlenmeli. Kurban derilerinin taşınmasında da kan sızmalarına ve çevre kirliliğine dikkat edilmeli.

Kurbanlık fiyatlarına bu yıl zam yok Otel ve restoranların pandemide kapalı olması, canlı hayvan arzında artışa yol açtı. Bu durum kurbanlık fiyatlarına da olumlu yansıyor. Üretici, elinde fazla hayvan olması sebebiyle bu yıl zam yapmama kararı aldı.