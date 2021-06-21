Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.
Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak
21.06.2021 - 09:15 | Son Güncelleme: 21.06.2021 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığı, 22 zabıta memuru alımı yapılacağını duyurdu.
Etiketler : Güngören Belediyesi,zabıta,
794002 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/794002.aspx
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