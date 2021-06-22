Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMDER ÇELİK

ANTALYA

Türkiye’nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show, 15 – 20 Haziran tarihleri arasında Antalya Expo Center’da gerçekleştirildi. 100 tekstil üreticisi marka ile 30 ülkeden gelen yaklaşık dört bin hazır giyim alıcısının bir araya geldiği fuarda, uçuş yasağının yaşandığı dönemde olmasına rağmen farklı ülkeler üzerinden aktarma yaparak gelen Rus alıcılar dikkat çekti. İki yıl aradan sonra Antalya’da gerçekleştirdikleri ilk fuar ile üretim kontağını çevirdiklerini belirten Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, “Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 30 ülkeden yaklaşık 4 bin hazır giyim alıcısını ağırladık. Yoğun bir satış gerçekleşti. Yıl içinde devam edecek tekrar satışlarıyla birlikte yaklaşık 40 milyon dolarlık bir ciro hedefliyoruz. Bu sayede kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı sektörleri ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 30 bin kişilik bir istihdama da katkı sağlıyoruz” dedi.

450 RUS AKTARMALI GELDİ

Pandemi nedeniyle Rusya ile yaşanan uçuş yasağına denk gelen fuarın Ruslar için de çok büyük önem taşıdığını belirten Hikmet Eraslan, daha önce yaşanan uçak krizinde olduğu gibi farklı ülkeler üzerinden aktarma yaparak gelen Rus tekstilciler olduğunu söyledi. Ağırlıklı olarak Sofya, Dubai ve Bakü aktarmalı gelen 450 Rus hazır giyim alıcısını Antalya’da ağırladıklarını anlatan Hikmet Eraslan, şöyle devam etti: “Ruslar bizden, biz Ruslardan vazgeçmiyoruz. Böyle bir dönemde 450 Rus tekstilciyi ağırlamak hem bizler hem de üretici markalarımız açısından büyük moral oldu. Yuna Sabanchieva adlı bir kadın misafirimiz, Rusya’nın Murmansk Bölgesi’nden yola çıkarak sırasıyla Moskova, Sofya, İstanbul ve Antalya’ya uçuşlarıyla 4 aktarma yaparak geldi. Bu bizi çok mutlu etti ve kendisini özel olarak ağırladık. Diğer Rus misafirlerimizi de bizimle birlikte oldukları için çeşitli promosyonlarla ödüllendirdik.”