Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize, Trabzon ve Artvin'de yaş çay işleme ve paketleme ile tarım, hayvancılık ve gıda toptancılığı sektöründeki Türkiye’nin köklü şirketlerinden Karali Çay Sanayi A.Ş.'nin markası Karali Premium Demlik Poşet Çay doğallığı, demlemesi ve demlikte temizliği ile tercih ediliyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında yeşeren çay filizleri ve kaliteli çay yapraklarından özenle üretilen ve 'Çayda doğallık, demlemede kolaylık' sloganıyla 'en kaliteli ürünü, en uygun fiyata' tüketici ile buluşturan Karali Çay, Karali premium demlik poşet çayda, 1 alana, 1 bedava kampanyasını başlattı. Kampanya süresince 25*12gram Karali Premium demlik poşet üründen 1 adet alana , 1 adet bedava verilecek. Karali Çay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, “En özel çay filizlerinden özenle ürettiğimiz Karali Premium Demlik Poşet çayın pratik açılır kapanır paketi, demleme kolaylığı, demlikte temizliği ve tadı ile tüketiciler tarafından beğeniliyor. Karali premium demlik poşet Türkiye'deki seçkin marketlerde yerini aldı" dedi.