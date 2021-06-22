Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de mobilya sektörünün öncü firmalarının kurduğu Türkiye Mobilya Sanayiciler Derneği (MOSDER) genel kurulunda başkanlık görevine Mustafa Balcı yeniden seçildi. Ancak derneğe usulsüz şekilde kaydedilen 18 yeni firmanın da seçime dahil edilmesi şaibe söylentilerini de beraberinde getirdi. Tartışmalı seçimi Mustafa Balcı sadece 6 oy farkla kazanabildi.

Seçim sonrasında ise derneğin kurucuları arasında yer alan 21 firma, hem seçimdeki hileler hem de öncesinde fuar işlerindeki şaibeler nedeniyle MOSDER’den ayrılma kararı aldı. Mobilya sektörünün 5 büyük firmasının da aralarında olduğu 21 firmanın yeni bir dernek kurmaya hazırlandıkları belirtiliyor.