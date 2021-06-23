Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Getir, 16 Haziran’da Almanya’nın başkenti Berlin’de ve 21 Haziran’da Fransa’nın başkenti Paris’te faaliyete başlayarak hizmet verdiği ülke sayısını beşe çıkardı. Yaklaşık 1.500 ürünü, dakikalar içinde kullanıcılarına teslim eden Getir, Almanya ve Fransa’da da büyümeye devam ederek yeni şehirlere açılmayı hedefliyor. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek; “Altı ay gibi kısa sürede dört önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladık. Giriş yaptığımız ülkelerde, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojik altyapımızla operasyonumuzu hızla büyütebilme kabiliyetine sahibiz. Çok kısa zamanda Berlinlileri ve Parislileri Getir rahatlığı ile tanıştıracağımıza ve sokakları Getir moru ile renklendireceğimize inanıyoruz” dedi.

Getir’in değeri 7,5 milyar doları aştı Hızlı teslimat uygulaması Getir, mart ayında üçüncü yatırım turunu 300 milyon dolar ile tamamlamış ve unicorn listesine giriş yapmıştı. İki ay sonra dördüncü yatırım turunu da tamamlayan şirket, 555 milyon dolarlık yeni yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştı.