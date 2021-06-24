Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

GÖNDER'in ilk olarak online market siparişi ile müşterilerinin karşısına çıktığını belirten HML Lojistik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karamollaoğlu, ağustos ayından itibaren birçok ilçede yemek ve çarşı mağazaları gibi yeni hizmetleri devreye alacaklarını söyledi. Online sipariş sektöründeki ‘dakikalar içinde, hızlı teslimat’ konseptine yoğun ilginin ana sebebini, pazarın hızla büyüyecek olmasına bağlayan Karamollaoğlu ‘Gıda ve süpermarket’ pazarının 5 yıl sonraki e-Ticaret büyüklüğünün 5 milyar dolar, ‘hazır yemek’ pazarının e-Ticaret büyüklüğünün ise 7,7 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını öngörüyor. GÖNDER ile hâlihazırda pazarda bulunan yapılardan ayrışmak, hizmet yelpazesini genişletmek arzusunda olduklarına değinen Taner Karamollaoğlu “Pandemi ile birlikte alışkanlıklar çok değişti. Gelecek nesiller belki artık markete gitme kavramını bile hiç bilmeyecek. Bu sebeple sektörde rekabet ilerleyen dönemde daha da artacak. GÖNDER, bugün Türkiye'nin 22 şehrinde, bölgenin yerel marketleri ile iş birliği yaparak büyüyor. Bu özel model ile hem küçük esnafı destekliyor hem de onların yenidünya düzenine adapte olmalarına, dijitalleşmelerine olanak sağlıyoruz. Yıl sonuna kadar muhtemelen bütün illerde operasyonumuz aktif olacak” dedi.

HERKES BOŞ ZAMANINDA KURYE OLABİLECEK

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyüme hedeflerinin olduğunu vurgulayan Taner Karamollaoğlu, geliştirdikleri özel uygulama sayesinde boş vakti olan herkesi, apartman görevlisini dahi sisteme dâhil ederek ek gelir kazanmasını sağlayabileceklerini söyledi.

Online alışveriş oranında artış yaşandı 2020 yılında online alışveriş oranında artış yaşanırken, yüzde 72 seviyesine yükseldiği kaydedildi. Bu oran 2015 yılında yüzde 62 olarak görülürken, araştırmanın tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsadığı gözlendi.