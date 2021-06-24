Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dünyada yeni bir dönem başladığını ve yatırım kavramının kabuk değiştirdiğini belirterek “Bu değişimi iyi takip etmediğimiz ve dünya çapında doğru bir yatırım ağı kuramadığımız sürece maalesef doğrudan yatırımlar konusunda mevcut durumumuzun yeterli olmayacağını, millî sermaye stokumuzun da erimesini tetikleyeceğini düşünüyorum. Burada Türkiye'yi dünyanın yatırım pazarı hâline getirme mantığını benimsemeli ve dünya çapında yaygın bir yatırım ağı kurmalıyız” dedi. MÜSİAD’ın ‘Şehirleri Özgün Değerleri İle Kalkındırma ve Markalaştırma Projesi’nin tanıtıldığı toplantıda konuşan Kaan, küresel salgın nedeniyle 2020'de uluslararası doğrudan yatırımlarda yaşanan gerilemeyi anlatarak “Maalesef 2020'de Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırım 6,8 milyar dolar oldu. 2021 yılı itibarıyla tamamen yatırımların durduğunu söyleyebiliriz. Yapılan yatırımlara baktığımızda 2 tanesi Londra merkezli yatırım firmaları. Diğer büyük yatırım ise Katar'ın Borsa İstanbul'dan yüzde 10 hisse satın alması” diye konuştu.

OLMAZSA OLMAZ 4 KRİTER

Sermayeyi Türkiye'ye nasıl çekeceklerine ilişkin yaptıkları çalışmalardan bahseden Kaan, yatırım diasporası ve diplomasisi kavramının altını çizdi. Kaan “Yatırımın sürdürülebilir olmasını sağlamak hem bir devlet stratejisi hem de sanayi örgütlerinin ortaklaşa girişecekleri bir stratejik iş birliğidir. Yeni dönem yatırım sistematiğinin olmazsa olmazı 4 kriter vardır. Bunlar; 'her ülkede şube şeklinde yapılanma', 'tek elden yatırımın yönetilmesi', 'ekonomik ve ticari istihbarat sistemi' ve 'yatırımcı avı yapılması” ifadelerini kullandı. Yakın coğrafyalarda üretimin önemine değinen Kaan, şöyle konuştu: ABD'li bir yatırımcının Çin'de 90 milyar dolara yakın yatırımı var. Yaklaşık 25 milyar dolar cirosu var. Şu anda görüşmeleri yapıyoruz. Çin'deki üretiminin belirli bir kısmını Türkiye'ye kaydırmak istiyor. Yine Çin'de kart ve çip üretimi yapan Pakistanlı bir firma var. Onlar da Türkiye'de yatırım yapmak istiyor. Orta Doğu'yu söylemeye gerek yok, oradan çok sayıda iş insanı Türkiye'de yaşıyor. Onlar da Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor. Bunlarla sadece yatırım kısmında değil üretim ve ticaretin her aşamasında ilgilenecek yeni bir kuruma ihtiyaç var.

GELECEKTE DEVLETLER YERİNE ŞEHİRLER YARIŞACAK

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Şehirleri Kendi Özgün Değerleri ile Kalkındırma ve Markalaştırma Projesi’nden bahsederek “Gelecekte devletler değil, şehirler yarışacaktır” dedi ve şöyle devam etti: Şehirlerimizin dünyadaki örnekleri ile aynı varlığa sahip olmasına rağmen kapa-sitelerini doğru alanlarda yoğunlaşarak kullanamamaları nedeniyle maalesef beklenen çıktı ortaya çıkamamakta ve şehrin potansiyel kapa-sitesi de heba olmaktadır.

Kaan, proje kapsamında ele aldıkları Türk şehirleri ile yurt dışındaki muadillerini örneklendirerek, bu projenin şehir ekonomilerini canlandıracağını söyledi. Proje detayları hakkında bilgi veren Kaan, Isparta'yı kozmetik, Burdur'u mermer, tıbbi aromatik bitki ve hayvancılık, Erzurum'u kış turizmi, Afyon'u termal turizmi, Gaziantep'i gastronomi, İstanbul'u finans, İzmir'i tarım, ticaret ve limancılık gibi alanlarda büyütmeyi istediklerini anlattı.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye stoklarını artırmalı Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Covid-19 salgını sürecinde ekonomik büyümeye dikkat çekerek, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,5-6 oranında büyüyeceğini düşündüklerini bildirdi.