Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı açılış için Sazlıdere Köprüsü’ndeki Kanal İstanbul şantiyesinde tören alanı oluşturuldu. Kanal İstanbul ile birlikte Boğazlardaki muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedeflenirken ekonomiye de ciddi katkı sağlayacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı “İstanbul Boğazı’nın normal kapasitesi bir yılda 25 bin gemi. Bugün bu sayı iki kat fazla olduğu için gemiler bekliyor. Bir gemi ortalama 12 gün bekliyor. Çoğu kılavuz kullanmıyor, kazalar oluyor. Bunun yanı sıra atıklarını da açıklarda boşaltıp çevreye zarar veriyor. Boğaz’a giren geminin hızla sularımızı terk etmesi lazım. İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi sayısının 10-15 sene sonra 65 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani kapasitenin üç katına ulaşılacak demek. Gemiler beklerken havayı, denizi kirletecek. Geçtiğimiz mayıs ayında 14 milyon ton tehlikeli madde geçişi olmuş. Geçen senenin mayıs ayına göre tehlikeli madde yük geçişinde yüzde 14 artış yaşanmış. Her sene bu yüzde 14 artışı koyarsak hem kapasite hem de risk açısından ne kadar büyük bir problem olduğunu görüyoruz” dedi.

Boğazlarda büyük risk yaşanmasına rağmen gelirin yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Ilıcalı “Panama’yla karşılaştırdığımız zaman bir yılda en az 8 milyar dolarlık bir geçiş ücreti almamız gerekirken bunun onda birini bile alamıyoruz. Anlaşmaya göre bir vergi alabiliyorum ama bir gemiden aldığım vergi 3 bin dolar civarında. Panama ve Süveyş’te bu rakamlar 100-150 bin dolar mertebesinde. Ekonomik anlamda büyük bir kaybımız var” diye konuştu.

Kanal İstanbul'da ilk köprü için çalışmalar Kanal İstanbul'un 26 Haziran'da temeli atılacak ilk köprüsünün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.