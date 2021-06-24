Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonunda sunum yapan Kırşan, “Yeşil enerji ürünlerinin temel yapı taşı madenlerden oluşuyor. Lityum, nikel, kobalt, manganez ve grafit bataryaların üretiminde kullanılıyor. İletken olması hasebiyle bakır ve alüminyum da elektrik hatlarında çok yoğun kullanılıyor. Alternatiflerine göre kıyaslandığında elektrikli araçlar, fosil yakıt kullanan araçlara göre altı kat daha fazla madene ihtiyaç duyuyor. Yine, özellikle rüzgâr santralleri yaklaşık aynı kapasitedeki bir doğalgaz santraline göre 13 kat daha fazla madene ihtiyaç var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yenilenebilir enerjiye geçsek dahi dünyada madene olan ihtiyaç azalmayacak, artacak” dedi.

Kırşan, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu’na göre 2040 yılında maden kullanımın bugüne göre dört kat daha fazla olacağına dikkat çekerek “Sıfır emisyon dediğimiz senaryoya göre de tam altı kat daha fazla ihtiyaç hissedilecek. Maden özelinde bakacak olursak da önümüzdeki süreçte, bataryalarda lityum ihtiyacı 42 kat; yine, grafiti 25 kat, kobalt 21 kat gibi ciddi rakamlarda artış gösteriyor” diye konuştu.

Temiz enerji ile ihracat da artacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ile "temiz tüketim" herkes için ulaşılabilir olacak. Bu sisteme girenler Avrupa'ya ihracatta hem vergi hem öncelik avantajı yakalayacak.