Bu kapsamda yurt dışındaki varlıklarını 30 Haziran’a kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak. Bildirilen varlıklar sebebiyle hiçbir surette vergi incelemesi yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.
Öte yandan söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin kapatılmasında kullanılabilecek.
'Varlık barışı'nda sıfır vergi fırsatı Varlıklar, gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi, şirketler tarafından ortaklara dağıtılması durumunda da stopaj kesilmeyecek.
‘Varlık Barışı’na başvuru için son haftaya girildi
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’de değerlendirmek üzere başlatılan “Varlık Barışı” uygulamasına başvuru için son haftaya girildi.
Bu kapsamda yurt dışındaki varlıklarını 30 Haziran’a kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak. Bildirilen varlıklar sebebiyle hiçbir surette vergi incelemesi yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.
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