Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk ise Kanal İstanbul’un tabii hayata ve su kaynaklarına zarar vereceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Öztürk “Acı ve çorak bir su olan Küçükçekmece Gölü, lagün olmaktan çıkıp Marmara Denizi ile bağlantılı hâle gelerek su yolunun bir parçası olacak. Yani burada bir içme suyu etkileşimi söz konusu değil. Sazlıdere’nin yıllık 55 milyon metreküplük suyu ise İstanbul’un toplam su kaynakları içerisinde çok düşük bir miktar. Sazlıdere’ye alternatif olarak yeni baraj planlamaları da var. İstanbul’un Melen ve Sakarya’dan çok büyük miktarlarda, yaklaşık 1 milyar 400 milyon metreküplük su temini potansiyeli var. Sazlıdere’den yüzde 5’lik bir kayıp olsa da İstanbul’un şu anki geliştirilmiş su kaynaklarıyla su temin etmemiz mümkün” dedi.

EN UYGUN GÜZERGAH

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan da Kanal İstanbul Projesi’ni doğru bir adım olarak nitelendirdi. Bozdoğan, kanal için beş altı güzergâh üzerinde çalışma yapıldığına dikkat çekerek “Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Barajı... Hem coğrafi hem ekonomik anlamda en uygun güzergâh burası” diye konuştu.

Hazırlıklar tamam! Kanal İstanbul’da temel atılıyor Kanal İstanbul’da cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Kanal İstanbul'da ilk köprü için çalışmalar Kanal İstanbul'un 26 Haziran'da temeli atılacak ilk köprüsünün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kanal İstanbul’a yatırım kuyruğu Türkiye'de hayata geçirilen mega projeler için yarışan yabancı yatırımcılar, Kanal İstanbul için daha istekli. Muhalefetin projeleri hedef alan tutumuna rağmen Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ilgi var.