Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle ilk köprünün temeli atılacak. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dâhil) Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 (bağlantı yolları dâhil) işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek.

MALİYETİ 75 MİLYAR LİRA

Boğazın güvenliği, İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusunun korunması, başta olmak üzere birçok önemli işlevi üstlenecek olan Kanal İstanbul için 75 milyar lira inşaat maliyeti öngörülüyor. Kanal İstanbul için gerekli olan tesis ve yapılara ek proje bileşeni olarak bir yat limanı, konteyner limanları, rekreasyon alanı ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor.

UZUNLUĞU 45 KM OLACAK

Avrupa Yakası’nda Karadeniz ile Marmara Denizi’nin arasına yapılacak Kanal İstanbul’un uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacak. Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos doğusunu takip eden kanal koridorunun yaklaşık 6 bin 149 metrelik kısmı Küçükçekmece sınırları içerisinde, 3 bin 189 metrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, 6 bin 61 metrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde, 27 bin 383 metrelik kısmı da Arnavutköy sınırları içerisinde yer alıyor.

7 YIL SÜRECEK

İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1,5 yıl, kanal inşaatının 5,5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor. İstanbul’u içinden iki deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul’un üzerine 6 köprü yapılacak. Ayrıca Kanal İstanbul’un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.

Kanal İstanbul'da ilk köprü için çalışmalar Kanal İstanbul'un 26 Haziran'da temeli atılacak ilk köprüsünün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kanal İstanbul’a yatırım kuyruğu Türkiye'de hayata geçirilen mega projeler için yarışan yabancı yatırımcılar, Kanal İstanbul için daha istekli. Muhalefetin projeleri hedef alan tutumuna rağmen Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ilgi var.

İşte Kanal İstanbul! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk defa bire bir ölçeğinde Kanal İstanbul resmi paylaştı.