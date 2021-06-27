Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

İngiltere’nin en büyük turizm acentası ‘Jet2’ 22 Temmuz tarihi itibarıyla Türkiye’ye bilet satışını dün gece açtı. Türkiye’ye her yıl bir milyonun üzerinde turist gönderen şirketin CEO’su, hükûmet ile yaptıkları görüşmelerde 22 Temmuz’dan sonra yasakların kaldırılacağını belirtti. Resmî kararın İngiliz hükûmetinde olduğunu ifade eden Jet2 ve Jet2holidays CEO’su Steve Heapy “Türkiye şu anda kırmızı listede. Biz yaptığımız görüşmelerde 22 Temmuz sonrası uçuşların başlayacağı bilgisini aldık. Tabii bu tarihe kadar işler değişebilir. Ancak biz satışlarımıza başladık” dedi. Seyahat kısıtlaması kararının kamuoyuna duyurulmasında İngiliz hükûmetinin sorumlu olduğunu söyleyen CEO Heapy “Bunu kendileri duyuracaklardır” açıklamasında bulundu.

SÖZLERİNDE DURACAKLARDIR

Jet2 ve Jet2holidays CEO’su Steve Heapy şunları söyledi: Birleşik Krallık Hükûmetini, uluslararası seyahatle ilgili kararlar almak söz konusu olduğunda, sözlerine sadık kalmaya ve bilimsel kanıtları takip etmeye çağırıyoruz. Bugün, İbiza, Mayorka, Menorca adalarına seyahat başladı. Aynı zamanda Malta’ya da uçuşlar açıldı. Türkiye dışında da, diğer destinasyonların yeşil listeye eklenmesi ricasında bulunduk” dedi.

ÇİFT AŞILI OLANLAR GELECEK

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da seyahatlerde aşılama şartı arandığını belirterek “Bizim de aldığımız duyumlara göre, İngiltere’de çift aşılı olanlara seyahat kısıtlaması kaldırılacak. Bu Türkiye için çok önemli bir karar. Ülkemizin sağlık alanında attığı adımların meyvelerini topluyoruz. Vaka sayısındaki düşüş, aşılamadaki başarı, bu sonuçları getiriyor. İngiltere’de hâlen birçok ülke kırmızı listede” diye konuştu. İngiliz turistlerin ağırlıklı olarak Ege kıyılarını tercih ettiğini dile getiren Çorabatır “Pandemi öncesi 2,5 milyonun üzerinde turist geliyordu. Bu zamanla yakalanabilecek rakamlar. Şimdilik kapıların açılması bile çok önemli” açıklamasında bulundu.

EN İYİ ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Pandemi öncesi Türkiye’ye İngiltere’den yılda 2,5 milyon turist geliyordu. İngiltere Türkiye’ye en fazla turist gönderen üçüncü ülke konumunda bulunuyor. İngiliz turistler destinasyon olarak ağırlıklı olarak Ege kıyılarını tercih ediyorlar. Yalnızca otellerde değil, Türkiye’de evleri olan İngilizler de bulunuyor. Dolayısıyla hem otelciliği hem de esnaf için önemli

bir ülke.

İNGİLİZLER AYAKLANDI: AÇIN KAPILARI

İngilizler, hükûmetin seyahat yasaklarına karşı eylem yaptılar. İngiltere parlamentosunun önünde hükûmete bayrak açan turizm sektörü çalışanları ve onlarca kişi, hükûmete Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ‘kırmızı liste’deki ülkelere izin verilmesi çağrısında bulundu. Inspired adlı seyahat acentesinden Kate Harris, Türkiye’yi bir turist olarak çok sevdiğini; daha önce İçmeler, Kalkan gibi merkezlere gittiklerini söyledi. Hükûmete tepki göstererek “Defalarca Türkiye’ye rezervasyon yapıp iptal ettik. Türkiye’den daha sağlıksız bölgelere izin çıkıyor. Türkiye neden kırmızı listede, hala anlamıyorum” açıklamasında bulundu. İngiliz basınına Holiday Extras adlı acentenin sahibi ise “Türkiye İngiltere için çok önemli bir pazar. Bizler bu satışlardan para kazanıyoruz. Kredilerimizi ödeyemez hâle geldik. Acilen kısıtlama kaldırılmalı” dedi. Eylemlere British Airways ve Virgin Atlantic gibi uçak şirketlerinden, üzerlerinde formayla gelen kabin ve uçuş ekipleri de katıldı.

İSTANBUL VE SABİHA'DAN UÇUŞ REKORU

Aşılanmanın artması ve yasakların kalkmasıyla birlikte artışa geçen seyahat talepleri havacılık sektörünü hareketlendirdi. İstanbul Havalimanı önceki günü 840 uçuşa ev sahipliği yaparak rekor kırdı. Salgının başlangıcından beri ilk defa 18 Haziran günü 100 bin yolcu sayısı geçen İstanbul Havalimanı’nı 25 Haziran günü 37 bin 90’ı iç, 79 bin 90’ı da dış hat olmak üzere toplam 116 bin 180 yolcu kullandı. Aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Rus turizm sektöründe Türkiye patlaması yaşanıyor Rus turizm sektöründe, vatandaşların en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında başı çeken Türkiye ile uçuşların tekrar başlaması sevinci yaşanırken, sektör temsilcileri, Türk tatil noktalarına yönelik yoğun bir talep olduğunu belirtiyor.

Turizmde Rus ruletini Türkiye kazandı Rus heyeti, Türkiye’de kendilerine verilen seyahat programının dışına çıkarak, gelişigüzel hareket etti. Denetimlerini rastgele gittiği otellerde gerçekleştirdiler. Türkiye ise bütün tesislerde aynı standartta aldığı üst düzey pandemi tedbirleri ile Rusları şaşkına uğrattı.

4 milyon Rus turist sevinci Türkiye 'tam kapanma' ve 'hızlı aşılama'nın meyvelerini şimdi toplayacak. Rusya'nın uçuşları başlatma kararının ardından sadece Rus turist ekonomisinin 3,5 milyar doları bulması bekleniyor.