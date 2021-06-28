Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocakta fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törenle hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Karaismailoğlu “4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs'ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A'nın test çalışmaları başarıyla tamamlandı. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak” dedi.

30 YILDAN FAZLA KULLANILACAK

Uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sağlayacağını bildirdi.

Türksat 5B için üç ilde ‘uzay yolu’ kurulacak Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatılması planlanan Türksat 5B'nin de hizmet vermeye başlamasıyla 8'e yükselecek.

Türksat 5A, 31 derece doğu yörüngesine ulaştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Türksat 5A ve 5B uydularının kredi ödemeleri bu yıl başlayacak Türksat AŞ, 5A ve 5B uydularının finansmanı için kullanılan 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredinin ana para ödemesine bu yıl başlayacak.