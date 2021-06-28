Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv sektörünün gözü temmuz ayına kilitlendi. Pandemi kısıtlamalarının kaldırılma olasılığı birçok sektörde olduğu gibi otomotivde de hareketli günlerin bir göstergesi sayılıyor. Türkiye’nin en büyük otomotiv veri havuzuna sahip firmalarından Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yaptığı değerlendirmede 1 Temmuz’a dikkat çekerek gerek sıfır gerekse ikinci el araç pazarında yoğun bir sürece girileceğini işaret ederek “Sektörü çok şanslı bir 2 aylık dönem bekliyor. Uzun tatil dönemleri sıfırı olduğu kadar ikinci el araç pazarını da hareketlendirecek. Haziranda sıfır satışlarının 75 bin adetle kapanmasını bekliyoruz. İkinci el araç satışları ise bunun 5-6 katı olacaktır. Ancak, asıl kırılma noktası 1 Temmuz. Özellikle tatil öncesi, yani 15 Temmuz’a kadar olan dönem ikinci ele çok yoğun bir talep bekliyoruz. Yaptığımız analizler temmuz ayında 300 bin adet tekil ikinci el aracın satılacağını gösteriyor. Bu satışların büyük bölümü ise ilk 15 günde gerçekleşecek” dedi.

EN ÇOK MODEL 300-400 BİN TL BANDINDA

Yalçın, ÖTV dilimi ve döviz kurları nedeniyle sıfır araçlarda fiyatların baskılandığını dile getirerek “Cardata verilerine göre, şu anda 150 bin TL’ye kadar sadece 3 araç kaldı. Asıl dikkat edilmesi gereken 300-400 bin TL bandı. Çünkü, markalar araçlarının çoğunu buraya konumlandırdı. Şu anda en çok model 210 adet ile bu aralıkta. Devamında, 400-500 bin TL bandında 117 araç, 500-600 bin TL bandında ise 77 araç var” dedi. Yalçın temmuzda ikinci elde talep patlaması bekledikleri sözlerine ekleyerek “Cardata olarak, geçtiğimiz yıl 2.el araç sektörüne yönelik satıcılarla tüketicileri buluşturan akıllı araç fiyatlandırma modülü geliştirmiştik. Şu anda 650’den fazla yetkili 2.el satıcısı modülümüz kullanıyor. Bu uygulamayla distribütörler, bayiler ve diğer tüm işletmeler artık kendi internet siteleri üzerinden tüketicilere aracının değerini ücretsiz olarak gösterebiliyor. Firmaların internet sitelerinde açılan “Aracınızı hemen satın alıyoruz” linki üzerinden ulaşılabilen uygulama sayesinde, tüketiciler araçlarının değerlerini saniyeler içerisinde öğrenebiliyor. Verilen fiyatı uygun bulan tüketiciler satıcının kendisiyle iletişim kurmasını tek tıkla isteyebiliyor. Bu sayede, ikinci el araç alım ve satış işi yapan şirketlerin araçlara kolayca ulaşmasını sağlarken, sektördeki ikinci el tedarikini de güçlendiriyoruz” dedi.

İkinci el otomobilde hareketlilik başladı Pandemi döneminde uzun bir süreyi durgun geçiren ikinci el otomobil piyasasında bayram öncesi hareketlilik başladı.

İkinci elde satış azalıyor fiyat artıyor Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 112 bin 785 satış gerçekleşti.