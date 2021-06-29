Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre, sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belli oldu.

1 TEMMUZ 2022'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek olan tebliğe göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek.

Mallar, uygun şartlarda korunup taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak. Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak.

EN FAZLA 30 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA OLACAK

Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek. ve dolu ambalajlar en fazla 30 kilogram ağırlığında olacak.

AÇIK ALANDA SATIŞI YASAKLANAN 26 ÜRÜN

Soğuk zincire tabi ürünler ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nekdarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yeni dünya ve zerdali olarak belirlendi.

Soğuk zincire tabi ürünler, soğutulduktan sonra paket kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak ve büyük mağaza ve zincir mağazalarda kapalı alanların dışında satılamayacak.

YIL BOYUNCA AÇIK ALANDA SATILABİLECEK ÜRÜNLER

Büyük mağaza ve zincir mağazalarda yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil ve badem olarak listelendi.

Greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç, elma, armut ve ayva ise ekim-mart döneminde açık alanda satılabilecek.

Diğer mallar ise belirtilen aylarda olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla kapalı alanların dışında da satılabilecek.

Yazlık sebze meyvede 3-4 kat kâr marjı var! Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayında üretici ve market fiyatları arasında gözlemlenen farkı açıkladı.