Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Coca-Cola Türkiye'nin desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği'nin iş birliği ile hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi'nin ödül kazanan kadın girişimcileri online gerçekleştirilen tören ile tanıtıldı. Törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır katıldı. Kız Kardeşim Hibe Programı'na 81 ilden 360'a yakın başvuru yapıldı. Girişimci kadın ve kadın kooperatifleri arasından seçilen 29 girişimci kadına 25 biner TL ve 1 girişimci kadına 40 bin TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL'lik iş geliştirme hibe desteği sunuldu. Girişimci kadınların başvuruları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, Coca-Cola Türkiye, KAGİDER ve Arya Women'ın yöneticilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, TOBB olarak girişimci kadınların ülke kalkınmasında taşıdığı büyük önemin bilincinde olduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu vizyonla kadının her alanda güçlenmesini amaçladık. Kadın girişimcilerin desteklenmesi ve kadın girişimci sayısının artırılması amacı ile birçok proje gerçekleştirdik. Bu projelerin içerisinde dikkat çeken projelerden biri “Kız Kardeşim” projesi oldu. Söz konusu proje ile girişimci kadınlara eğitim ve mentorluk desteği veriyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz hibe programımız ise ayrı bir önem taşıyor. Yeme-içme sektörü belki de pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörler arasında. Bu vesile ile hibe destek miktarını ve yararlanacak kadınların sayısını 2 katına çıkardık.. Kadın girişimcilerimizin desteklenmesi adına bu ve benzer projelerin içinde yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu

“Yeni iş birlikleri ile Kız Kardeşim Projesi'ni geliştirmeye, erişimini güçlendirmeye çalışıyoruz” Kız Kardeşim Hibe Programı'nın ödül töreninde konuşan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, girişimci kadınlara desteklerini sürdürmek ve pandeminin getirdiği yükü bir nebze de olsa azaltmak amacıyla hibe programının ikincisini bu yıl hayata geçirdiklerini vurguladı. Karaca sözlerine şöyle devam etti: “2015 yılında küçük adımlarla başladığımız projemiz, bugün koşar adımlarla, daha çok kadının hayatına dokunur hale geldi. Kız kardeşlerimizden aldığımız bu güç ve proje paydaşlarımızın desteği ile 2021 yılına çok hızlı başladık. Yeni iş birlikleri ile Kız Kardeşim Projesi'ni geliştirmeye, erişimini güçlendirmeye çalışıyoruz. Projemizle bugüne kadar 100 bine yakın kadına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projeyle 2021 yılsonuna kadar 250 bin girişimci kadına ulaşılmayı hedefliyoruz. Yeni iş birlikleri ve hibe programları ile girişimci kadınları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır konuşmasında, hibe programından yararlanmaya hak kazanan girişimci kadınlara, girişimcilik serüvenlerinde başarılar diledi. Sezai Hazır şöyle konuştu: “Habitat Derneği olarak uzun yıllardır dijitalleşmeye çok önem veriyoruz. Pandemi ile online faaliyetlere hızla adapte olduk ve bu alanda gelişmeye devam ediyoruz. Her zaman birlikte çalışmaktan büyük zevk ve mutluluk duyduğumuz ortaklarımızla güçlü işler yapmayı sürdürüyoruz. Pandemi dönemi başta olmak üzere her zaman gösterdikleri olağanüstü çabaları için gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu hibenin özellikle pandemi döneminin, girişimci kadınlar üzerinde olduğu ekonomik sorunları bir nebze de olsa azaltabilmesi en büyük umudumuz” ifadelerini kullandı.

Kız Kardeşim Projesi yolculuğunu yeni iş birlikleri ile altı yıldır kesintisiz sürdürüyor Farklı profillerden birçok kadın tarafından sahiplenilen projenin kapsamı ve erişimi sürekli geliştiriliyor. Bu doğrultuda proje kapsamında 2020 yılında Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Coca - Cola Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğinde “Yarınım Kız Kardeşim” eğitim programı hayata geçirildi. Proje ile ortaokul ve lise öğretmenlerinin desteklenmesine yönelik bir eğitim programı tasarlandı. Yine bu yıl, Kız Kardeşim Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile girişimci kadınları ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınları desteklemek amacıyla iş birliği yapıldı.

Kız Kardeşim Projesi hibe programı kazananları

-Aslı Kaya Turna Kadın Kooperatifi İzmir

-Ayşe Çakır Yazgel Neşve Cafe Düzce

-Derya Kübra Er Pattis İstanbul

-Ece Çiftçi S.S.Kadın Girişimi Kartepe Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi Kocaeli

-Elmas Taşpınar Elmas Mutfakta Konya

-Emine Çap Yaşam Sokağı Şanlıurfa

-Esra Çakır Esra'nın Mutfağı Sinop

-Hatice Dikyol Hanımeli Börek Mantı Bursa

-Hatice Kudal Mavi Cafe Düzce,Hatun Demiray Gülevi Yemekleri Adana

-Hülya Elibol Zuzu Cafe Muğla

-Hüsniye Pekmez 2Tike Ev Yemekleri Mersin

-Leman Ceyhan Lemantı Çanakkale

-Melike Çaça Chacha Sokak Lezzetleri Diyarbakır

-Meryem Koçoğlu Meryemce Turşu Ordu

-Mevlude Tülek Akçaağaç Cafe İstanbul

-Miray Yerliyurt Good Call Cafe Bursa

-Naime Yiğit Karaali Pidecisi Manisa

-Nefise Değirmenci Zeytinyağlı Nefis Mutfak Antalya

-Nermin Özcan Arya Mantı & Çibörek Eskişehir

-Nilüfer Kart S.S. Anadolu Bacıları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ankara

-Nuray Polat Şefim Döner Mersin

-Nuray Üstünel Nuray Ablanın Yeri Kütahya

-Öznur Şahin Mimarca Bakery İstanbul

-Saniye Gümüşçıbık 2SG Bi Yer Ev Yemekleri Erzurum

-Seher Önel Hanımeli Yufka Malatya

-Sennur Çetin Kraliçe Söğüş İzmir

-Suzan Soygür Manca Ev Yemekleri İstanbul

-Tuğçe Arca Cafe Bi Yer Muğla

-Yıldız Gündüz S.S Zembulkadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Tunceli