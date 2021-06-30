Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ’ Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek tebliğe göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek. Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak.

SOĞUK ZİNCİRE TABİ ÜRÜNLER

Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek. Dolu ambalajlar en fazla 30 kilogram ağırlığında olacak. Soğuk zincire tabi ürünler ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nekdarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yenidünya ve zerdali olarak belirlendi.

AÇIK ALANDA SATILABİLECEK ÜRÜNLER

Büyük mağaza ve zincir mağazalarda yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil ve badem olarak listelendi. Greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç, elma, armut ve ayva ise ekim-mart döneminde açık alanda satılabilecek. Soğuk zincire tabi ürünler, soğutulduktan sonra paket kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak ve büyük mağaza ve zincir mağazalarda kapalı alanların dışında satılamayacak. Diğer mallar ise gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla kapalı alanların dışında da satılabilecek.

'Normalleştik' derken sorumlu olalım: İsrafa dikkat! Lokanta, kafe ve restoranlar açıldı. Tatil mevsimi ve mangal-piknik sefaları başlıyor. Gıda talebi artacak. Uzmanlar uyarıyor: Kuraklık, rekolteye zarar verecek zaten. Bir de israf etmeyelim!

Gıdada israftan kaçının Bir ramazan ayını daha idrak etmeye hazırlanırken, gündemimiz yine gıda israfı!..