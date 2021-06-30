Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SÜRE BUGÜN DOLACAKTI

Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 6 ay uzatıldı.

Söz konusu süre bugün dolacaktı. Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

BİRÇOK İŞLEMDE SÜRE 6 AY UZATILDI

Söz konusu varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılması için tanınan sürenin de 6 ay uzatılması sağlandı.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairelerine bildirilmesine ilişkin sürede de 6 ay uzatmaya gidildi.

Bu varlıkların, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydı için de 6 ay daha süre tanındı.

‘Varlık Barışı’na başvuru için son haftaya girildi Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’de değerlendirmek üzere başlatılan “Varlık Barışı” uygulamasına başvuru için son haftaya girildi.

'Varlık barışı'nda sıfır vergi fırsatı Varlıklar, gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi, şirketler tarafından ortaklara dağıtılması durumunda da stopaj kesilmeyecek.

Varlık barışında sıfır vergi fırsatı Yeni varlık barışı uygulamasında öncekilerden farklı olarak varlıklarını yurt dışından getirenlerin, bunlar nedeniyle herhangi bir vergi ödemesi gerekmeyecek.