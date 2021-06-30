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Bakan Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması
30.06.2021 - 11:06 | Son Güncelleme: 30.06.2021 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Elvan:"Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir."
Etiketler : Bakan Elvan,
794961 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/794961.aspx
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