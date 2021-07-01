Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi.

SON GÜN 2 AĞUSTOS

Buna göre, 2020'de elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi ve 2021'e ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi bugün başlarken, ödemeler için son gün 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

Gelir vergisi ve MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan 02.00-23.45 saatlerinde ödenebilecek.

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

Vergide etkin pişmanlık cezayı yarıya indirecek Kamuoyunda uzun süredir tartışılan vergi kaçakçılığı suçlarının zincirleme suç kapsamına alınması ve etkin pişmanlık hükümlerinin vergi suçlarında da uygulanmasına yönelik düzenlemede sona gelindi. Düzenleme ile vergi suçları zincirleme suç kapsamına alınacak. Bu suçları işleyenlerin hapis cezaları yarı oranında artırılacak. Etkin pişmanlıktan faydalananların ise hapis cezası yarı oranında indirilecek.

4. yargı paketi yolda: Vergi suçlarına 'etkin pişmanlık' geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Mayıs 2019'da açıkladığı "Yargı Reformu Strateji Belgesi" çalışmalarında tamamlanan 4. yargı paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. 32 maddeden oluşan teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması kararlaştırıldı.

Vergi suçunun cezası artıyor Yeni taslağa göre, kayıt ve belgeleri yok eden veya sahte olarak düzenleyip kullananlara verilen üst sınır hapis cezası 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak.