Yatırımcılar, altını uzun vadede güvenli liman olarak görür. Aynı zamanda altın, özel günlerde hediye etmek için de çok fazla tercih ediliyor. Altında haftalık kapanış fiyatları belli oldu. Kapanışta altının değer kazandığı görüldü.
1 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 803,00 lira, Cumhuriyet altını 3.286,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 495,50 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 491,00 491,20 495,30 495,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.236,00 3.257,00 3.265,00 3.286,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 448,00 452,00 452,00 456,00
Lira(Tam) Ziynet 3.162,00 3.182,00 3.191,00 3.211,00
Yarım Ziynet 1.581,00 1.591,00 1.595,00 1.605,00
Çeyrek Ziynet 791,00 796,00 798,00 803,00