Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcıların çokça tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan döviz güne yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada doların 8,6870 liradan, avronun ise 10,2900 liradan güne başladığı görüldü.

DOLAR 8,6850- EURO 10,2880

Serbest piyasada 8,6850 liradan alınan dolar, 8,6870 liradan satılıyor. 10,2880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2900 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6730 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2880 lira olmuştu.

Dolar ve altın dalgalı sularda ABD Merkez Bankası, “tahvil alımını azaltma" ve "faiz artışı" şeklinde gerçekleşecek iki aşamalı sıkılaşma politikasını uygulamaya başlayacak. Dolar dünyada güçleniyor. 'Ons'ta ise 10 yıl önce yaşanan büyük düşüşün benzerinden korkulsa da; beklentiler büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda...

Altındaki düşüşe dolar freni ABD Merkez Bankasının (FED) hafta ortasındaki toplantısının ardından "şahin duruş" sinyali vermesi, en fazla altın fiyatlarını etkiledi.