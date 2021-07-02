Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Evlilik hazırlığı yapanından yatırımcısına kadar herkesin yakından takip ettiği altında son durum ne? İşte İstanbul Kapalıçarşı'da bugün altının kapanış fiyatları... Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,20 lira oldu.

Kapalıçarşı’da son fiyatlar

İstanbul Kapalıçarşı’da 498 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,20 liradan, 3 bin 282 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 303 liradan, 454,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 458,20 liradan, 3 bin 207 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 227 liradan, bin 604 liradan alınan Yarım Ziynet bin 614 liradan ve 802 liradan alınan Çeyrek Ziynet 807 liradan satıldı.



Altın fiyatları el yakıyor! Çeyreğin imitasyonu bile 50 TL Altın fiyatlarının yüksek olması ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte imitasyon altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonunun bile 50 lira olduğu piyasada vatandaşlar, 40 bin liralık alışverişlerini bin liraya mal edebiliyorlar.



Altındaki düşüşe dolar freni ABD Merkez Bankasının (FED) hafta ortasındaki toplantısının ardından "şahin duruş" sinyali vermesi, en fazla altın fiyatlarını etkiledi.