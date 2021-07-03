Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, dünya genelinde akıllı telefon kullanıcı sayısının 3,5 milyara yaklaştığını belirterek “Gençlerin bir günde ortalama 60’dan fazla defa telefona dokunuyor ve en az 5,5 saatini telefonda geçiriyor. Yetişkinler ise telefonda 3 saat 45 dakika geçiriyorlar. Ortalama bir akıllı telefon kullanıcısının telefonunda yaklaşık 40 uygulama yüklü ve gün içinde en azla dokuz uygulamayı aktif olarak kullanıyor. Bu çerçevede şu an 600 milyar dolara yakın gelir üreten mobil uygulamaların, 2023 yılı sonunda 1 trilyon dolar gelir üretmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, ticaret hızla dijitalleşirken, 2021 yılı içinde toplam e-Ticaret’in yüzde 70’inin doğrudan cep telefonlarındaki uygulamalardan yapılması bekleniyor” dedi.

HER AY 130 BİN YENİ UYGULAMA

Küresel mobil uygulama pazarı hakkında da bilgi veren Arslan “Dünya genelindeki akıllı telefonların yüzde 87’si Android, yüzde 13’ünü iOS işletim sistemine sahip. Türkiye’de ise yüzde 85,55 Android olurken, iOS işletim sistemli telefonların oranı yüzde 14,45 civarında. Statista verilerine göre, AppleStore ve GooglePlay’den 2020 yılında toplamda 218 milyar uygulama indirildi. Bu rakamın 2021’de 250 milyarı bulması bekleniyor” diye konuştu.