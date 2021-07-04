Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, üreticilerin elinde yaklaşık 1 milyon 500 bin büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş kurbanlık olduğunu söyledi. Bayramda kurbanlık sıkıntısı olmayacağını dile getiren Tunç “Küçükbaş fiyatları 1.500 ila 3 bin 500 lira arasında değişiyor. Kurban olabilecek büyükbaşların fiyatı da yaklaşık 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar çıkıyor. Canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiyor” dedi.

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Bütçelerine göre kurbanlıkları inceleyen vatandaşlar, kurbanlık seçimi yaparken nelere dikkat etmeli? Büyükbaş hayvanlarda özellikle ön dişlerine bakıldığını belirten Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Bunun haricinde dış görünüşünde hayvanın herhangi bir uzvunda eksik olmamalı" uyarısında bulundu.

İstanbul'da kurban hazırlıkları başladı Kurban Bayramı öncesinde İstanbul’daki kurban satış ve kesim alanlarında hareketlilik başladı. Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, Küçükbaş hayvanların da 1.800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.