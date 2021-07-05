Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, son dönemde peş peşe gelen altın keşifleriyle yeni hedeflere koşuyor. Yeni maden sahaları açılıp, yeni keşifler için umut artarken, dünyada üretimden ihracat yapan 3-4 ülkeden biri olan Türkiye, ihracatta maksimum kapasiteye çıkıp, dünya mücevher ihracatında yüzde 10'luk paya ulaşmayı hedefliyor. Tabii bunun için yapılması ve yapılmaması gerekenler var. Bu 'gerekler' konusunda Mücevher İhracatçıları Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar'ın tavsiyeleri var. Kamar, Çin ve Hindistan'ın ürettiği altını ihraç ederek öne çıktığını, Türkiye'nin ise altın üretiminin bugün 42 ton olduğunu belirtti ve "Bugün üretim 42 ton, ama hedefimiz 100 ton. Rezerv sahibiyiz. Üretim ve işçilik açısından potansiyelimiz var ve doğru yasalarla mücevher ihracatımızı maksimize edebiliriz. Sektör olarak 2019'da 4,1 milyar dolar ihracata imza attık. 2020'de pandemiye rağmen 3,75 milyar dolara ulaştık. Bu yılın 5 ayında ise 1,9 milyar dolarlık ihracat yaptık" dedi.

YENİ BAKAN’IMIZ UMUT VERDİ

Mücevher İhracatçıları Birliğinin kuruluşunun ardından geçen 20 yılda pazar payının yüzde 0,5'ten yüzde 5'e geldiğini, 10 kat daha fazla pazar payı elde ettiklerini söyleyen Kamar "2023 için 12 milyar dolar ihracat hedefliyorduk ama pandemi hedeflerimize sekte vurdu. Sektörümüz 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle toplamda 1 milyon kişinin geçimini sağlıyor. Temmuz ayının ilk günü Ticaret Bakanı’mız Mehmet Muş ve yetkililerle toplantıda bir araya geldik ve Sayın Bakan’ımızdan büyük bir enerji aldık. Bakan’ımız sorunların giderilmesi için talimatlar verdi. Türkiye mücevher sektörü olarak yeni Bakan’ımızla birlikte küresel ölçekte yeniden yüzde 10 pazar payı hedefine umutla bakmaya başladık" diye konuştu.

YOLCU, BERABERİNDE ALTIN GETİREBİLMELİ

Mücevher ihracatçılarının bu yıl 4 milyar doları aşıp 2023 hedeflerine ulaşmak için talepleri olduğunu söyleyen Mustafa Kamar, daha önce 1 günde ulaşan ürünlerin, Darphane onayı sebebiyle 3 haftada ancak gelebildiğini, bunun da ticareti aksattığını söyledi. Mücevher ihracatının yüzde 10'unun kapalı devre ülkelerle gerçekleştiğini de anlatan Kamar "Bu ülkelerin yolcu beraberinde altın getirebilmesine izin verilmeli. Bu altınla Türkiye'de yatırım yapması, sermaye olarak kullanması izni de olmalı. Bu, yabancı yatırım için de katkı sağlayacak. Böylece dünya mücevher pazarında yüzde 10'luk paya ulaşabileceğiz" dedi.

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